O São José, clube tradicional de Palmas, abriu conversas com o experiente treinador Jairo Nascimento. O objetivo da diretoria é que o técnico assuma o comando da equipe para a disputa da Segunda Divisão Tocantinense, que tem previsão de início para a segunda quinzena de agosto.\nA equipe da capital retorna ao cenário competitivo após não participar do torneio em 2025. Agora, o foco total é garantir o retorno à elite do futebol estadual, divisão que o São José não integra desde 2011. No histórico recente, o clube permaneceu na Segundona até 2015, passou por um período de inatividade até 2022 e vinha disputando a divisão de acesso regularmente até a temporada de 2024.\nCopa do Mundo: Inglaterra e Argentina disputam vaga na final contra a Espanha; veja onde assistir\nEspanha anula a França, vence os franceses novamente e vai à final da Copa do Mundo