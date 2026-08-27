Neymar entrou na discussão sobre um vídeo que ganhou força nas redes sociais depois do empate entre Santos e Mirassol.\nO atacante do time paulista apareceu nos comentários de uma publicação do especialista em leitura labial Velloso e contestou algumas das falas atribuídas a ele durante a partida.\nO especialista havia analisado imagens do jogo e tentado identificar o que Neymar dizia em diferentes momentos, principalmente quando o jogador demonstrava irritação em campo. A publicação chamou a atenção de torcedores e rapidamente passou a circular entre perfis ligados ao futebol.\nEm uma das situações analisadas por Velloso, Neymar teria direcionado uma reclamação à árbitra Edina Alves. Segundo a interpretação apresentada no vídeo, o jogador teria dito: "Você é horrorosa, tu é muito ruim".\nA suposta declaração repercutiu e provocou reações de torcedores. Enquanto alguns usuários comentaram o comportamento do atacante, fãs de Neymar passaram a questionar o trabalho do especialista e a acusá-lo de interpretar de maneira equivocada as imagens.