O técnico Mozart enalteceu a pontuação do Goiás sob seu comando na reta final do 1º turno. O time esmeraldino fechou a primeira metade da competição com 29 pontos, sendo 11 conquistados desde a troca no comando técnico da equipe goiana.\nNos últimos cinco jogos, o Goiás venceu Náutico, Ceará e Ponte Preta, além de ter empatado com CRB e Sport. “Gostaríamos de ter mais pontos, mas parto do princípio dos últimos cinco jogos. Dos 15 pontos, somamos 11. É uma pontuação bem alta. É aproveitamento de campeão. Nosso desejo é manter essa porcentagem, temos capacidade para isso. Não é fácil, vai ser através de muito esforço diário. Temos 19 finais pela frente, a primeira será domingo (26)”, disse Mozart.\nO aproveitamento do Goiás, desde a mudança no comando técnico, é de 73,3%. Em média, os campeões da Série B nos pontos corridos registraram 64,7% de aproveitamento desde 2006.