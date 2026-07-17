O técnico Mozart confirmou os retornos do meia Gegê e do atacante Pedrinho entre os relacionados para o jogo contra a Ponte Preta. O treinador também pediu atenção ao Goiás no duelo contra o vice-lanterna da Série B.\n“Gegê e Pedrinho estão aptos para serem convocados. Entendo que nossos reforços estão aqui dentro. Cadu é a prova disso, fez dois gols nos dois últimos jogos. Obrigação do treinador é potenciar os jogadores que tem. Estamos atentos às necessidades pontuais (busca por reforços no mercado), mas temos elenco forte. O Lourenço também fez todas as sessões de treinos e está 90% da sua condição física”, afirmou o técnico esmeraldino.\nMozart tem como característica fazer poucas alterações na escalação entre os jogos. Diante da Ponte Preta, ele confirmou que vai manter “praticamente a equipe que vem jogando” com o retorno do volante Filipe Machado ao time titular.