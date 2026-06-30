O técnico Mozart chegou ao Goiás com desejo de “conquistar o terceiro acesso seguido” à Série A. O treinador de 46 anos é o atual campeão da competição, pelo Coritiba, e em 2024 levou o Mirassol à elite nacional. Nesta terça-feira (30), ele comandou o primeiro treino pelo clube goiano.\nA ambição do clube de voltar à Série A do Campeonato Brasielri. Eu tenho esse desejo de conquistar o terceiro acesso seguido. O elenco que nós temos é forte, qualificado e preenche todos pré-requisitos para ter sucesso. A grandeza do clube e sua história. Entendo que é uma grande oportunidade na carreira”, contou Mozart, em vídeo divulgado pelo Goiás, sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta do clube goiano.\nMozart foi contratado pelo Goiás no dia 25 de julho, um dia depois do clube esmeraldino anunciar a demissão de Daniel Paulista, que acertou com o Ceará.