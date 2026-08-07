O Goiás vai concluir neste final de semana um período de duas semanas que teve livre para treinamentos desde a última partida na Série B - a derrota para o América-MG por 1 a 0. O técnico Mozart aproveitou o período para focar em treinos defensivos e cobrou mais refino do ataque esmeraldino nas atividades na preparação para o jogo contra o Londrina.\nMozart revelou que desde que chegou ao Goiás, no final de junho, sua maior dificuldade tem sido melhorar o sistema defensivo da equipe. Ter boas defesas é uma marca do treinador, que conquistou acessos com Mirassol (2024) e Coritiba (2025) com as melhores defesas da Série B.\n“A maior dificuldade nesse um mês e pouco é encontrar a forma de marcar. O Goiás vinha marcando de um jeito, com referências individuais, e estamos trabalhando para melhorar a questão defensiva. Ter mais zona. É a forma como pratiquei nos últimos sete anos. Não é que a outra forma (com Daniel Paulista) estava errada, é por ser a forma como eu acredito”, explicou Mozart.