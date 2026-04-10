A 3ª edição da corrida Movimenta Goiânia, evento realizado pelo jornal O POPULAR, será neste domingo (12). O evento se consolida como um dos principais do calendário esportivo da capital. Com largada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), às 6h30, a prova conta com percursos de 5 km e 10 km e deve reunir cerca de 1,5 mil atletas trajetos que prometem desafios.\nA prova é homologada pela Federação Goiana de Atletismo (FGAT) e conta com arena com ações de patrocinadores e apoiadores, além do resutlado em tempo real, pontos de hidratação durante o percurso, premiação, kit pós-prova e suporte médico aos atletas, com ambulância completa.\nSegundo o diretor da Haneker, organizadora da corrida, Pedro Paulo Morais, o evento já faz parte da rotina dos praticantes de corrida de rua em Goiânia.