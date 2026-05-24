Goiânia voltou a receber a MotoGP após 37 anos (Weimer Carvalho / O Popular)\nO retorno da Moto Gran Prix (MotoGP) a Goiânia, após quase quatro décadas, deixou muita expectativa para a próxima edição do evento. Segundo uma pesquisa de satisfação organizada pelo Observatório do Turismo de Goiás (Goiás Turismo), a capital goiana não apenas superou o desafio de sediar o campeonato, mas também fidelizou seu público. O impacto econômico foi um dos pontos altos da experiência: o gasto médio total por turista, que considerou despesas no evento e no comércio da capital, atingiu a marca de R$ 6.856,28.\nSegundo o estudo, a grande maioria dos visitantes que passou pela cidade entre os dias 17 e 22 de março já manifestou a intenção de retornar para a edição de 2027. Com uma permanência média de quatro pernoites, o evento impulsionou a rede hoteleira, gastronômica e o varejo local.