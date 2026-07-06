Brunno Faria morre aos 23 anos, em Goiânia (Reprodução / Instagram Brunno Faria)\nA morte do treinador de futebol Brunno Faria, de 23 anos, gerou comoção nas redes sociais, especialmente entre colegas, ex-alunos e familiares, em Goiânia. Ao POPULAR, a mãe do jovem, Marcilene Faria, disse que ele foi baleado durante uma confusão na qual não estava envolvido.\nO caso aconteceu na noite de domingo (6), no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, segundo a mãe. Conforme o relato, ele estava em uma arena de esportes quando ocorreu uma briga.\nFoi uma briga que aconteceu lá que não era com ele. Alguém chegou atirando, ele estava sentado. O tiro acertou nas costas dele”, afirmou.\nAinda não há informação se algum suspeito foi preso.\nErros levam Brasil a cair nas oitavas da Copa: em vez do hexa, a 6ª eliminação seguida