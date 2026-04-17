Publicação de 2020 de Oscar Schmidt mantida em destaque em seu perfil (Reprodução/Instagram de Oscar Schmidt)\nO ex-jogador Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo (SP). Considerado o maior nome da história do basquete brasileiro, ele passou mal e chegou a ser levado a um hospital.\nConhecido como “Mão Santa”, o ex-atleta construiu uma das carreiras mais marcantes do esporte mundial. Dono da camisa 14 da seleção brasileira, ele participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos e se tornou o maior pontuador da história da competição, com mais de mil pontos.\nAo longo da trajetória, Schmidt acumulou quase 50 mil pontos na carreira e ajudou a popularizar o basquete no Brasil. Entre os principais momentos está a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, considerada uma das maiores vitórias do esporte brasileiro.