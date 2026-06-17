O Estádio Mirandão, em Araguaína, está liberado para receber torcedores. A situação dos laudos técnicos da praça esportiva foi resolvida, garantindo a presença de público no confronto entre Araguaína e Nacional-AM, válido pela 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A regularização dos documentos já consta no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).\nPara que um estádio seja autorizado a receber torcedores em competições oficiais, a legislação exige a aprovação de quatro laudos fundamentais: segurança; prevenção e combate a incêndio e pânico; vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto; além de condições sanitárias e de higiene.\nVila Nova recebe sondagens por Puskas; Flamengo é um dos interessados\nBrasil terá contra o Haiti combinação inédita de uniforme na Copa do Mundo