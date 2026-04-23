O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, lesionou a coxa esquerda durante partida válida pelo Campeonato Espanhol e corre o risco de virar mais um desfalque para o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, durante a Copa do Mundo.\nSegundo o clube, o defensor teve sofreu uma "lesão muscular no bíceps femoral" na vitória por 1 a 0 sobre o Alavés na última terça-feira (21).\nAraguaína assume vice-liderança após vitória fora de casa; TEC perde para o Trem\nSob comando de Léo Goiano, Araguaína engata série invicta e cresce na temporada\nSérie D: Tocantinópolis viaja para enfrentar o Oratório com 9 jogadores no DM\nA agremiação não informou o tempo de afastamento estimado, limitando-se a afirmar que a recuperação do atleta "será acompanhada" pela equipe médica.\nSegundo Adriano Marques de Almeida, presidente da SBRATE (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte), a depender do grau da lesão, o tempo de afastamento pode variar de 8 até 12 semanas.