Éder Militão está fora da Copa do Mundo 2026. O defensor do Real Madrid precisará passar por cirurgia e não se recuperará a tempo do Mundial. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio COPE, e confirmada pelo UOL.\nA intervenção é necessária por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da perda esquerda. O Real Madrid comunicou a lesão do defensor brasileiro na última quinta-feira, incialmente sem a necessidade de cirurgia.\nO tempo de recuperação estimado é de quatro meses, o que tira qualquer chance do defensor de ir ao Mundial.\nMilitão sofre lesão e pode ser novo desfalque na Copa\nMaioria dos brasileiros defende Neymar na Copa, aponta Datafolha\nApenas 29% dizem acreditar que Brasil vai ganhar a Copa, mais baixo otimismo da série histórica\nA lesão é no mesmo músculo que o zagueiro rompeu em dezembro do ano passado. Ele passou cerca de quatro meses longe dos gramados.