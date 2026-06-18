A Copa do Mundo tem sequência nesta quinta-feira (18) com quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O destaque fica para o confronto entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, que disputam pontos importantes no Grupo B. Mais tarde, Canadá encara o Catar, enquanto México e Coreia do Sul fecham a programação do dia.\n13h* - República Tcheca x África do Sul\nTransmissão: CazéTV\nA rodada começou com o duelo entre República Tcheca e África do Sul pelo Grupo A. As duas seleções buscaram a primeira vitória na competição após os resultados da estreia.\n16h* - Suíça x Bósnia e Herzegovina\nTransmissão: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV\nFIQUE DE OLHO\nApós empatar com o Catar na estreia, a Suíça tenta conquistar a primeira vitória na Copa diante da Bósnia e Herzegovina. O confronto pode ser decisivo para as pretensões das duas equipes na briga por uma vaga na próxima fase.