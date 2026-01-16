Esposa lamentou morte de preparador físico que morreu em acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram de Tailane Borges)\nHecton Alves, de 33 anos, era preparador físico do time de base do Águia de Marabá e morreu após um acidente na BR-153, em Santa Rita do Tocantins, região sul do estado. Pelas redes sociais, a companheira do profissional publicou uma carta que havia escrito para receber Hecton após a derrota do time na Copinha, em São Paulo (SP).\nA publicação foi feita na manhã desta sexta-feira (16), horas depois da morte de Hecton Alves. Na legenda da carta, a companheira escreveu ‘meu bem nunca lerá’.\nMeu bem, seja muito bem-vindo de volta para o casal. Foram dias de saudade, mas também de muito orgulho por ver você trabalhar junto ao Águia de Marabá com tanta dedicação. Hoje nosso lar volta a ficar completo. Eu, Heitor e Bella te recebemos de braços abertos, com o coração cheio de amor, carinho e gratidão. Que esse reencontro seja leve, cheio de abraços demorados, sorrisos e momentos simples que aquecem a alma. Estávamos contando os dias para ter você novamente conosco. Te amamos!”, diz a carta.