O MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey, palco da final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha neste próximo domingo (19), pode consagrar Lionel Messi bicampeão mundial.\nSe vencer pela segunda vez seguida, o camisa 10 da Alviceleste entrará em um seleto grupo que conta hoje com apenas 17 jogadores, que levantaram a taça do Mundial duas vezes em sequência. Quatro são da Itália, que fez a dobradinha em 1934 e 1938, e 13 do Brasil, bicampeão em 1958 e 1962.\nConheça a história por trás da foto em que Messi dá banho em Yamal bebê\nDe grandes clubes às polêmicas judiciais: a trajetória de Jobson, novo reforço de time no Tocantins\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo\nO estádio que pode ver mais um feito empilhado pelo craque argentino aos 39 anos de idade, porém, é o mesmo que, há dez anos, viu o astro viver seu ponto mais baixo ao longo de sua hoje bem-sucedida carreira vestindo a camisa azul e branco, quando chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção.