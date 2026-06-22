Messi mais uma vez fez história. Nesta segunda-feira (22), no 22º jogo da atual edição da Copa do Mundo na América do Norte, contra a Áustria, o craque argentino de 38 anos -completa 39 na quarta-feira (24)- garantiu a vitória da Argentina por 2 a 0 e assumiu a artilharia isolada na história do torneio de seleções da Fifa, com 18 bolas na rede em seis participações.\nCom direito a um pênalti perdido ainda nos minutos iniciais da partida, o craque argentino foi novamente o protagonista no segundo triunfo da equipe na competição que assegurou a alviceleste atual detentora do título vaga na próxima fase do Mundial.\nO time de Lionel Scaloni agora volta a campo apenas para cumprir tabela, no próximo sábado (27), contra a Jordânia, quando o treinador pode promover algumas alterações na formação titular.