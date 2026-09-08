Mesmo após abandonar a corrida principal deste domingo (6), o piloto tocantinense Felipe Fraga sustentou a liderança isolada da Stock Car Pro Series 2026. Ao término da oitava etapa da temporada, o competidor da Eurofarma-RC soma 746 pontos na tabela de classificação e segue firme na busca pelo tricampeonato da principal categoria do automobilismo nacional.\nNa segunda colocação do campeonato aparece Gabriel Casagrande, com 603 pontos. Companheiro de equipe de Fraga, Gaetano Di Mauro ocupa a terceira posição, com 594 pontos, enquanto Felipe Massa (532 pontos) e Rafael Suzuki (524 pontos) completam os cinco primeiros colocados da classificação geral.\nAtletas de Corinthians e Santos estão na pré-lista de Ancelotti\nVila Nova x Goiás: atacantes são as esperanças de gols no clássico\nCom 'hat-trick' na estreia, Gabriel Viana lidera artilharia da Segunda Divisão Tocantinense