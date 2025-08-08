A 3ª edição da Maratona de Palmas será realizada neste domingo (10), com largada às 6 horas, no Espaço Cultural, em Palmas. Os atletas inscritos podem retirar os kits nesta sexta-feira (8), das 8h às 18h, e no sábado (9), das 9h às 12h, na Casa da Mulher Brasileira, localizada na quadra ACSE 90 (902 Sul), em Palmas.\nDe acordo com os organizadores, os kits serão entregues mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão utilizados para compor cestas básicas, que serão destinadas às mulheres vítimas de violência.\nPalmeiras se irrita com VAR e Corinthians reclama de 'jogo picado' por juiz\nJustiça eleitoral suspende investigação sobre presidente da CBF\nA prova contará com percursos de 21 km, 10,5 km e outro de 5 km. Os primeiros cinco colocados receberão troféus e medalhas. Além disso, os participantes que cumprirem o circuito também receberão medalhas.