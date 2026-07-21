O meia Guilherme Marques cobrou melhor aproveitamento de oportunidades claras de gols do Atlético-GO na sequência da Série B. O time goiano é o segundo que mais desperdiçou chances em situações claras durante as partidas, em que se espera que o jogador marque o gol.\nSegundo dados do Sofascore, o Atlético-GO desperdiçou 36 chances claras de gols em 18 partidas na Série B. Neste cenário, são 36 jogadas em que se esperava que o Dragão marcasse um gol em cada lance.\n“Nós estamos trabalhando, nos esforçamos e precisamos melhorar nesse aspecto. O mais difícil no futebol é criar volume, criar chances, ainda mais contra equipes que marcam com blocos baixos e organizados. Nós estamos criando na Série B, mas a gente tem falhado na hora de concretizar. Queremos melhorar essa estatística a partir do próximo jogo”, comentou o meia atleticano.