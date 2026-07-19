O atacante Kylian Mbappé, da França, terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro. O goleador francês, de 27 anos, marcou dez vezes em oito partidas e ficou à frente de Lionel Messi, da Argentina, na disputa pelo prêmio Chuteira de Ouro.\nNo Mundial disputado nos Canadá, Estados Unidos e México, o artilheiro da França marcou gols contra Senegal (duas vezes), Iraque (duas vezes), Suécia (duas vezes), Paraguai (um gol), Marrocos (um gol) e Inglaterra (duas vezes).\nMbappé estava empatado com Messi, cada um com oito gols, e passou o argentino na artilharia após marcar duas vezes na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, na decisão do 3º lugar.\nOs principais artilheiros da Copa, depois de Mbappé e Messi, foram Bellingham (7 gols pela Inglaterra), Haaland (7 gols pela Noruega), Dembélé (6 gols pela França), Harry Kane (6 gols pela Inglaterra) e Oyarzabal (5 gols pela Espanha).