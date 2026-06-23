Pouco depois de Messi engordar a artilharia histórica da Copa do Mundo para 18 gols —deixando o alemão Miroslav Klose para trás, com 16—, Mbappé entrou em campo para também deixar a sua marca nos 3 a 0 contra o frágil Iraque, pelo Grupo I, em resultado que classificou a França para os mata-matas.\nO francês que começou o jogo com 14 gols no ranking geral, marcou mais dois, um no início de cada tempo, e chegou aos mesmos 16 de Klose, deixando para trás Ronaldo Fenômeno. Está a dois de Messi.\nDisputado na Filadélfia, o jogo ficou marcado por ser o primeiro da Copa a ativar o protocolo contra tempestades, que ficou conhecido por aqui no Mundial de Clubes de 2025, que teve os Estados Unidos como sede. Ao todo, a partida ficou cerca de 2 horas e 10 minutos paralisada.\nAos 36min, a chuva começou a cair pesada no Lincoln Financial Field, com os torcedores na arquibancada quase que simultaneamente se protegendo com capas e guarda-chuvas. O jogo continuou até o fim do primeiro tempo, quando foi paralisado.