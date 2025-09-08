O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo (7) à frente das McLarens do inglês Lando Norris (2º colocado) e do australiano Oscar Piastri, que terminou em 3º e manteve na liderança do Mundial.\nNo famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.\nA vantagem de Oscar Piastri no Mundial foi reduzida de 34 para 31 pontos depois que ele devolveu o segundo lugar em Monza ao companheiro de equipe e rival pelo título Lando Norris por ordens da McLaren.\nPiastri vence GP da Holanda e abre boa vantagem na F1\nAparecida de Rio Negro recebe provas de kart de rua neste fim de semana; confira