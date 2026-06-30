Na história dos confrontos entre Brasil e Japão, a equipe da Ásia só venceu a seleção brasileira em uma ocasião. Foi em um amistoso disputado no dia 14 de outubro de 2025, por 3 a 2. O técnico Carlo Ancelotti escalou equipe alternativa. Desse jogo, nove jogadores estão no Mundial - seis foram titulares e saíram durante a partida. O segundo gol brasileiro na partida foi anotado por Martinelli.\nNesta segunda-feira (29), o atacante voltou a marcar contra o Japão. Saiu do banco de reservas e foi decisivo. Ele marcou o segundo gol brasileiro na vitória por 2 a 1 pela 2ª fase da Copa do Mundo e garantiu a classificação da seleção às oitavas de final do Mundial.\nNo amistoso do ano passado, além de Martinelli, o Brasil contou com Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Vini Júnior (foram titulares), Gabriel Magalhães, Douglas Santos e Matheus Cunha (entrou no segundo tempo) estiveram na derrota inédita em 2025 e estão no Mundial.