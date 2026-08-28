Marrony chegou ao Atlético-GO como atacante, mas aos poucos passou a atuar na condição de meia como camisa 10. Com nova função, o jogador de 27 anos disse que se inspira em Paulo Henrique Ganso, meia de 36 anos que atua pelo Fluminense. Na última rodada da Série B, ele marcou o primeiro gol da goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP.\nComo meia, Marrony tentará comandar a criação das jogadas do Atlético-GO na busca pela vitória sobre o Avaí, neste domingo (30), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.\n"Ontem, eu estava no campo, assistindo a um coletivo (entre os reservas), junto com o Roger (Silva). Estávamos falando dessa posição (meia), do camisa 10. Hoje, no futebol atual, não é mais aquele 10 no estilo (PH) Ganso, que tem muita qualidade, muita inteligência. O 10, hoje, tem de saber marcar e atacar", detalhou o jogador, autor de quatro gols na Série B.