Jovem, atleta, pai de família, dono de jogadas espetaculares, capazes de decidir uma partida e que fazem vibrar os seus 232 milhões de seguidores no Instagram —um número maior que o da população brasileira. O perfil de Neymar Jr., 34, parece perfeito para qualquer marca que queira pegar carona no seu talento em campo. Mas polêmicas em torno do jogador, dentro e fora das quatro linhas do gramado, têm afugentado grandes anunciantes, de acordo com especialistas em marketing e propaganda.\nA reportagem tentou contato com a NR Sports, responsável pelos contratos do jogador, mas a empresa não quis dar entrevista.\nA convocação de Neymar Jr. para a seleção brasileira deve gerar maior visibilidade às 22 marcas parceiras do atacante. No entanto, entre elas, apenas três são de grandes empresas: Puma, Mercado Livre e Red Bull.