O Manchester United oficializou nesta quarta-feira (10) a saída do volante brasileiro Casemiro, 33, encerrando a passagem do jogador pelos Red Devils após quatro temporadas e 160 partidas disputadas.\nO clube inglês também confirmou as saídas de Jadon Sancho e Tyrell Malacia com o fim da temporada europeia.\nFifa escala árbitro esloveno para estreia do Brasil na Copa do Mundo\n'Time melhor que o Brasil', diz Mano sobre a Espanha, que venceu o Peru\nCristiano Ronaldo tenta ampliar recorde pessoal no Grupo K da Copa\nCasemiro estará na Copa do Mundo e deve ser titular da seleção brasileira no torneio. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e estreia no próximo sábado (13), às 19h, contra os marroquinos.\nA saída do volante já havia sido informada pelo clube em janeiro deste ano. O contrato previa a possibilidade de renovação por mais uma temporada, mas a diretoria optou por não exercer a cláusula. A decisão faz parte do processo de reformulação do elenco para os próximos anos.