O Manchester City aproveitou uma expulsão cedo, martelou para superar o goleiro e vencer o Napoli por 2 a 0, na estreia na fase de liga da Liga dos Campeões 2025/26, nesta quinta-feira (18). O jogo foi realizado no Etihad Stadium, na Inglaterra. Haaland e Doku marcaram os gols do jogo para o Manchester City.\nA principal atração do jogo era a volta de Kevin De Bruyne ao Etihad Stadium, depois da saída do Manchester City após 10 anos. A expectativa, no entanto, foi frustrada cedo: o belga foi substituído aos 25 minutos, para reorganizar a equipe após expulsão de Di Lorenzo.\nCom o resultado, o City larga com três pontos e entra no bolo com os times que também venceram na estreia. Já o Napoli inicia sem pontuar. As equipes voltam a campo pelas ligas nacionais no início da próxima semana. O City Visita o Arsenal pelo Inglês no domingo (21), já o Napoli recebe o Pisa, pelo Italiano, na segunda-feira (22).