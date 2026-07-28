A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 ganhou a confirmação de mais três integrantes nesta semana. União de Palmas, Taquarussu e Paraíso garantiram presença na disputa que vale o acesso à elite do futebol estadual. Com as novas adesões, as equipes se juntam aos clubes que já haviam oficializado participação anteriormente: Guaraí, Interporto, São José e Araguaia.\nA Federação Tocantinense de Futebol (FTF) estendeu o prazo para o envio da carta de adesão, que encerrou na última segunda-feira (27), até o dia 6 de agosto. Apesar das confirmações recentes feitas pelos clubes, a entidade máxima do futebol no Tocantins deve divulgar o número exato de participantes e a lista oficializada apenas após o novo encerramento, quando concluir a conferência de toda a documentação enviada.\nVila Nova pede volta de Halls, que estava no Sport e será emprestado a clube japonês