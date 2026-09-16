O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (16) que o Corinthians poderia vender a Fazendinha, estádio localizado no Parque São Jorge, em São Paulo, para ajudar a quitar a dívida relacionada à construção da Neo Química Arena, em Itaquera.\nTorcedor do clube, Lula disse ter orientado o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, a apresentar a possibilidade à diretoria corintiana. A dívida do Corinthians com o banco estatal pelo financiamento do estádio está atualmente em aproximadamente R$ 640 milhões.\nMorre Henrique Santos, ex-zagueiro do Goiás, Vila Nova e Itumbiara, aos 49 anos\nFlamengo e Palmeiras provam força, e Corinthians aposta tudo na Libertadores\nCom 'hat-trick' de Mateus, Araguaia goleia o Taquarussu por 5 a 1 e assume liderança isolada da Segunda Divisão