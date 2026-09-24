O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (23) em evento com membros do setor cultural que acabará com as bets no Brasil, e disse que os times de futebol terão que aprender a se administrarem sem os recursos das casas de aposta.\nO petista intensificou a cruzada contra as empresas de apostas diante do primeiro turno da eleição. Ele afirmou que parte da juventude está presa aos algoritmos, e ressaltou que o setor prejudica não só a renda das famílias brasileiras, mas também afeta os torcedores de futebol mais pobres.\n"Nós vamos acabar com as bets, e os times que aprendam a virar times de empresários. Esta não é uma guerra, é uma decisão", disse o presidente. Ele se referiu à lei da SAF (Sociedade Anônima de Futebol), que permite que clubes de futebol deixem o modelo associativo e passem para uma estrutura empresarial.