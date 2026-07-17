O meia-atacante Lúcio Bala foi eleito o maior nome a atuar no futebol tocantinense em enquete realizada pelo ge. A votação, iniciada na segunda-feira (13), foi encerrada nesta sexta-feira (17), e o jogador recebeu 33,34% dos votos.\nAloísio Chulapa e Edno completaram o pódio, empatados com 22,22% cada. A disputa reuniu craques que já participaram de competições organizadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).\nConheça a história por trás da foto em que Messi dá banho em Yamal bebê\nDe grandes clubes às polêmicas judiciais: a trajetória de Jobson, novo reforço de time no Tocantins\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo\nOdvan e Tchô também receberam votos. Já Maikon Leite, Xaves, Jheimy e Neymar do Nordeste não foram lembrados pelos torcedores.