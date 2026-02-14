Sob neve persistente, esquiador domina pista de Bormio, na Itália, deixa adversários para trás e garante a primeira medalha brasileira em Jogos de Inverno (Divulgação/Rafael Bello/COB)\nO esquiador Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado (14) ao conquistar a primeira medalha para o Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.\nNorueguês naturalizado brasileiro, Braathen liderou a prova do slalom gigante no esqui alpino, disputada na região de Bormio, no norte da Itália, faturando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Milão-Cortina.\nEscolhido por sorteio como o primeiro atleta da bateria a descer a montanha coberta de neve, Braathen conseguiu o melhor tempo logo na primeira descida, com a marca de 1min13s92. Com a vantagem, voltou para a segunda descida e fez 1min11s08, chegando ao tempo combinado de 2min25s.