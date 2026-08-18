Depois de se afastar do G6 da Série B e com a necessidade de pontuar para ter a chance de se reaproximar da faixa dos seis melhores, o Atlético-GO abre a 23ª rodada, na noite desta terça-feira (18), às 19h30, contra o Londrina-PR. A partida será disputada em Londrina (PR), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Atlético-GO teve a chance de entrar, pela primeira vez, no G6 da Série B. Mas não conseguiu os resultados que esperava nos jogos com o Náutico (1 a 1, fora) e no clássico com o Vila Nova (derrota de 2 a 0, em casa).\nLondrina e Atlético-GO precisam da vitória na 23ª rodada. Para o time do interior paranaense, que ano passado foi vice-campeão da Série C e obteve o acesso à Série B, a fase não é das melhores. O Tubarão não vence há seis rodadas, com dois empates e quatro derrotas nos últimos jogos. O Londrina perdeu para Náutico (2 a 1), Novorizontino (4 a 1), Goiás (1 a 0) e Sport (2 a 1).