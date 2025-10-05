O Guaraí goleou o Araguaia por 6 a 0 na estreia do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão deste sábado (4), no estádio Nilton Santos, em Palmas. Os gols foram marcados por Rafael Leandro, Kevin, Gabriel Viana, Rahillan (duas vezes) e Danilo.\nNa sequência da rodada, o Alvorada enfrenta o Palmas no estádio Elias Natan ainda neste sábado. União de Palmas e Interporto encerram a rodada neste domingo (5).\nAncelotti chama Rodrygo e Vini Jr para amistosos contra Coreia do Sul e Japão\nCBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e revoluciona Copa do Brasil, com final única\nTocantins EC abandona divisão de acesso; federação mantém tabela\nInicialmente, o campeonato contaria com 10 times, porém, o Tocantins EC oficializou a desistência da competição, alegando falta de condições financeiras. Com isso, reduziu de dez para 9 equipes.