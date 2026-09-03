Líder isolado da temporada 2026 da Stock Car com 705 pontos, o piloto tocantinense Felipe Fraga volta a acelerar neste fim de semana pela oitava etapa do campeonato. O atual bicampeão da categoria disputa as provas nos dias 5 e 6 de setembro no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), a cerca de 170 quilômetros de Belo Horizonte, com a meta de consolidar e ampliar a folga na ponta da tabela.\nO representante da equipe Eurofarma RC chega a Minas Gerais embalado por sua terceira vitória no ano, conquistada na etapa passada em Santa Cruz do Sul (RS). Com o triunfo em solo gaúcho, Fraga abriu 183 pontos de vantagem sobre o vice-líder Gabriel Casagrande, que contabiliza 522. O grupo dos cinco primeiros colocados da classificação geral conta ainda com Felipe Massa (497), Sergio Sette Câmara (489) e Gaetano Di Mauro (484).