O Araguaína entra em campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Vila Nova, em confronto decisivo pela 5ª e última rodada do Grupo Centro-Oeste A da Copa Verde. A partida será realizada no Estádio Mirandão, em Araguaína, a partir das 19 horas.\nNa temporada de 2026, a Copa Verde apresenta um novo formato após passar por profunda reformulação estrutural. A competição agora se divide em dois torneios regionais paralelos, a Copa Centro-Oeste e Copa Norte, contando com 12 clubes em cada, totalizando 24 participantes.\nMilitão sofre lesão e pode ser novo desfalque na Copa\nMaioria dos brasileiros defende Neymar na Copa, aponta Datafolha\nApenas 29% dizem acreditar que Brasil vai ganhar a Copa, mais baixo otimismo da série histórica\nNesta fase inaugural do novo modelo, os times foram divididos em grupos de seis integrantes, jogando entre si em turno único. Apenas os dois melhores de cada chave garantem vaga na fase eliminatória.