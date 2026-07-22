O piloto tocantinense Felipe Fraga mantém a liderança isolada da Stock Car Pro Series 2026. Bicampeão da principal categoria do automobilismo nacional, o representante da Eurofarma RC soma 499 pontos na tabela. O piloto agora volta as atenções para a sexta etapa da temporada, que será disputada nos dias 25 e 26 de julho, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).\nCom o desempenho consistente, Fraga conseguiu abrir uma vantagem considerável na classificação. O vice-líder da competição é Gabriel Casagrande, que contabiliza 423 pontos. O "top 5" do campeonato é completado por Felipe Massa (410 pontos), Sérgio Sette Câmara (383) e Rafael Suzuki (377).\nCasemiro é anunciado por time de Messi nos EUA\nJairo Nascimento assume o São José na Segundona e renova com o Tocantinópolis para 2027\nVila Nova vence o Fortaleza e pula para a vice-liderança da Série B