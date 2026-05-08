Sob o comando do técnico Léo Goiano, o Araguaína assumiu a liderança do Grupo A2 da Série D do Brasileiro 2026 ao golear o Humaitá-AC por 6 a 0. Com o triunfo, o Tourão do Norte estabeleceu uma vantagem de seis pontos sobre o primeiro clube fora da zona de classificação à próxima fase.\nEm entrevista, o treinador avaliou os obstáculos superados, o foco do elenco e a importância de voltar a vencer no Estádio Mirandão. O clube amargava um jejum em casa desde fevereiro, quando derrotou o Guaraí pela 5ª rodada do Campeonato Tocantinense.\nJoão Vieira diz que clássico entre Goiás e Vila Nova é "jogo à parte"\nAtletas indígenas somam quase 6% do Campeonato Tocantinense Feminino 2026\nGabigol desabafa sobre tropeço do Santos e justifica ida ao vestiário\nDetentor do ataque mais positivo da competição, Léo Goiano ressaltou o significado de encerrar o primeiro turno no topo da tabela e pontuou o alto nível de exigência das partidas.