O veterno Aleílson, de 40 anos, vai vestir a camisa do Gurupi na reta final do Campeonato Tocantinense 2025. O atacante, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, foi confirmado no clube nesta quinta-feira (11). O Tocantinense 2025 será refeito após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO.\nO atacante já se apresentou e treina com o restante do grupo em Gurupi, cidade sede da equipe. O time vai encarar na semifinal o Tocantinópolis. O jogo de ida será no dia 20 deste mês no Resendão, em Gurupi. Já o duelo de volta será no dia 24, em Tocantinópolis (TO).\nAlém de Flamengo, Aleílson soma passagens por Trem-AP, Águia-PA, Bahia, Paysandu, entre outros.\nTocantinópolis anuncia meia, ex-Palmas, para a reta final do Tocantinense 2025