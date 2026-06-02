Defensora do modelo das SAFs no futebol brasileiro, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que pode vir a comprar um time de futebol nos próximos anos, depois que deixar seu cargo no clube alviverde, onde tem mandato até dezembro de 2027.\n"Eu acredito em clubes-empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube. Olha que espetáculo, você não precisar pedir voto. Eu não tenho mais essa paciência", declarou a dirigente em entrevista ao programa POD_i, da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.\nDurante a conversa, Leila também descartou a possibilidade de tentar concorrer a um terceiro mandato à frente do clube palestrino, mas disse que deve seguir envolvida com o futebol.\nSeleção Brasileira embarca para a Copa 2026 em busca do hexacampeonato\nTocantinópolis sofre com saídas no elenco antes de confronto decisivo na Série D