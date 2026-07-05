Charles Leclerc, da Ferrari, venceu um agitado GP da Grã-Bretanha. O monegasco vinha em uma disputa com Kimi Antonelli até o italiano ter problemas em sua Mercedes. Com cinco voltas para o final, parecia que a Ferrari teria uma dobradinha, até que Max Verstappen escapou da pista sozinho e causou um Safety Car.\nTodos os pilotos pararam, Hamilton perdeu a segunda posição para George Russell, e chegou em terceiro. O piloto da Mercedes, que teve um pneu furado durante a prova, manteve-se na vice-liderança do campeonato. E o líder Antonelli não pontuou.\nHamilton está sob investigação por uma infração sob bandeira amarela, que não chegou a ser mostrada durante a corrida.\nBORTOLETO CHEGA EM OITAVO E VOLTA A PONTUAR\nO brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou pela primeira vez desde a etapa de abertura do campeonato, em março. Ele foi o oitavo colocado depois de largar em 11º.