A final da Libertadores chegou à seleção brasileira. Flamengo e Palmeiras, os dois finalistas, estão representados na lista de convocados, mas a conversa vai além: entre os jogadores que atuam na Europa, o assunto também está quente.\nA gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente dos jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas é nos momentos de descontração, no momento que estamos na piscina, não dentro do campo para o trabalho", disse Alex Sandro.\nO lateral-esquerdo é, ao lado de Danilo, o representante do Flamengo no grupo; Vitor Roque é o único jogador do Palmeiras na equipe. Os dois brasileiros se enfrentam em Lima, no Peru, no dia 29 deste mês. Mas o clima de rivalidade não afeta a relação entre os rubro-negros e o atacante do time rival.\nA minha relação com o Victor Roque é muito boa, até então porque nós passamos pelo Atlético Paranaense, então temos essa história em comum. Não tem nenhum tipo de rivalidade, porque aqui estamos totalmente focados na seleção brasileira", acrescentou Alex Sandro, em entrevista coletiva.