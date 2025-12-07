Lando Norris se tornou neste domingo (7) o 11º britânico campeão de F1. O piloto de 26 anos da McLaren fez uma prova cautelosa no GP de Abu Dhabi, que fechou a temporada 2025, e protegeu a vantagem que tinha na liderança do Mundial. Bastou-lhe a terceira colocação nos Emirados Árabes Unidos para assegurar o título.\nO resultado no circuito de Yas Marina o deixou com 423 pontos, contra 421 do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e 410 do australiano Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren. Ciente de que subir ao pódio seria suficiente para o grande objetivo, trabalhou com previdência e teve ajuda de Piastri.\nFoi com alívio que o agora campeão deixou seu carro. Aberto sobre os desafios que já enfrentou para manter a saúde mental, viveu uma temporada de altos e baixos antes de alcançar o que tratou diversas vezes como sonho. Como mencionou em várias ocasiões, tinha dificuldades para lidar com os próprios erros.