PSG pegará Barcelona e Manchester City. Arsenal vai enfrentar Bayern de Munique e Atlético de Madri. Real Madrid terá pela frente Inter de Milão e Arsenal. Esses são alguns dos duelos mais destacados da próxima Champions League, que começa em setembro.\nExatos 36 clubes estão no principal torneio de clubes da Europa (veja aqui como ficou definido). Entre eles, os mais ricos do planeta. Mas nem só de glamour vive a Champions. Boa parte dos confrontos será entre clubes médios ou pequenos do continente de países como Azerbaijão, Noruega, Áustria e Eslovênia.\nOu mesmo de campeonatos consagrados como o Italiano, que terá o Como.\nFTF inicia avaliações da terceira geração do projeto Seleção de Ouro\nMarrony se inspira em Ganso para se firmar como camisa 10 do Atlético-GO: "Estou me adaptando"\nGoiás x São Bernardo: onde assistir, horário e prováveis escalações