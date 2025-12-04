A entrega dos kits para a Meia Maratona do Tocantins começa nesta sexta-feira (5) e segue até sábado (6), para a corrida de rua mais tradicional do estado. O evento conta com mais de R$ 102 mil em premiações, além de troféus.\nOs inscritos devem realizar a retirada dos kits, das 8h às 19h, na sede da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, localizada na região norte da capital.\nPara a retirada do kit, os competidores devem apresentar um documento de identificação com foto. A retirada em nome de terceiros poderá ser realizada com um documento escrito e assinado.\nO kit do atleta é composto por número de peito e chip de cronometragem, de uso obrigatório, além de camiseta e sacochila.\nCapital FC faz mudança no escudo e deixará de ser rubro-negro\nSegunda Divisão: veja quem apita o 1º jogo da final entre Palmas e Guaraí nesta quarta-feira (3)