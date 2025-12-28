Jorge Jesus segue de olho no Flamengo, elogiou o desempenho rubro-negro este ano, mas afirmou que os comandados de Filipe Luís não superaram o time de 2019.\n"Continuam sendo os melhores", afirmou o técnico português, hoje no Al Nassr, ao canal GOAT.\nJorge Jesus contou que acompanha todos os jogos de seu ex-clube, incluindo a final contra o PSG, pela Copa Intercontinental. O duelo terminou com triunfo francês nos pênaltis.\nO treinador, porém, foi direto ao colocar o Flamengo de 2019 na frente do deste ano. "Não [superou]"\nJorge Jesus conquistou cinco título pelo Fla em pouco mais de um ano: Brasileirão 2019, Libertadores 2019, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020 e Campeonato Carioca 2020.\nCom vitória em casa, Araguaína sai na frente na final do Tocantinense\nMorre Isabelle Marciniak, campeã brasileira de ginástica, aos 18 anos