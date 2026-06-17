Quarta-feira (17)\n14h - Portugal x RD do Congo - FIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: CazéTV\nCom uma das melhores seleções de sua história e 5ª do ranking da Fifa, Portugal estreia na Copa como uma das favoritas ao título e não deve encontrar dificuldade para superar o rival 45º do ranking.\n17h - Inglaterra x Croácia - FIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports\nOutra favorita na Copa, a Inglaterra possui um elenco com mais astros internacionais, mas a Croácia ainda conta com a genialidade de Modric para tentar surpreender.\n20h - Gana x Panamá\nCopa do Mundo: CazéTV\nEm melhor fase, o Panamá entra em campo com o favoritismo, por estar na frente no ranking da Fifa (34º contra 73º) e porque Gana empatou um e perdeu cinco dos seis amistosos antes do Mundial.\n23h - Uzbequistão x Colômbia