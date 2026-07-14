Depois de dois dias sem jogos, a Copa do Mundo de 2026 entra na reta decisiva nesta terça-feira (14) com a primeira semifinal. França e Espanha disputam uma vaga na grande decisão do torneio, em um confronto que reúne duas das seleções de melhor campanha no Mundial.\nFrança x Espanha\n🗓️ Data: terça-feira (14)\n🕓 Horário: 16h (de Brasília)\n🏆 Fase: semifinal\n📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)\nA França chega embalada pelo ataque liderado por Kylian Mbappé, artilheiro da competição. Já a Espanha aposta na defesa menos vazada do Mundial e tenta voltar à decisão da Copa após 16 anos.\nBrasil volta a campo em setembro contra a Austrália; veja calendário após a Copa\nSeleções classificadas para as semifinais da Copa são as 4 primeiras no ranking da Fifa\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas