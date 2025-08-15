Os ex-jogadores Cafu, Formiga, Vampeta, Pretinha, Romário, além de outros craques do futebol brasileiro estarão em Palmas, Tocantins, neste sábado (16), às 16h, no estádio Nilton Santos, para a 7ª edição do Futebol Solidário. Para acompanhar o amistoso, torcedores devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis e uma peça de roupa em bom estado de conservação.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Sétima edição do Futebol Solidário será realizada em Palmas neste sábado (16)\nCom a camisa da seleção brasileira, os ex-atletas deram muitas alegrias aos torcedores. Romário foi o cara do tetracampeonato, em 1994. Em 2002, foi a vez de Cafu e Vampeta serem consagrados pentacampeões do mundo com a seleção.\nPelo futebol feminino, Formiga disputou sete mundiais com a seleção brasileira e conquistou três Libertadores, pelo São José. Já Pretinha disputou quatro Copas do Mundo e ficou registrada na história do Vasco como a maior artilheira.